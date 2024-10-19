Станислав Черчесов: С президентом федерации вижусь чаще, чем с семьей

Перед стартом Лиги наций увидел команду первый раз. Перед октябрьским сбором уже знал, что станем какие-то вещи менять, потому что видел: кроме того, как обороняться, у нас ничего не было, некоторые футболисты в систему не попадают. А есть желание все-таки немного по-другому действовать. В принципе, нам это удалось сделать — и матчи с Австрией (0:4) и Словенией (0:1) показали, что в этом направлении сделан правильный шаг. Не знаю, правильно меня поняли или нет — с сарказмом такое сказал, — но мы уже, образно говоря, переходим центр поля. И с австрийцами на выезде, и дома со словенцами достаточно долго контролировали мяч на чужой половине. Много подали угловых, заработали штрафных, в перекладину попадали и так далее. И люди оценили, кстати, — многие после встречи в Алма-Ате ко мне подходили в гостинице и в аэропорту на следующий день, поддерживали.