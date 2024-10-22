Идеальный кандидат с вегетарианской улыбкой. Колонка Казанского — о Тухеле в сборной Англии

Известно, что Англия мечтала о Гвардиоле. Пепу сейчас это неинтересно. Спросили у Юргена Клоппа — тот решил заняться мировым развитием футбольного энергетического комплекса (он руководитель футбольного направления в империи Red Bull). Оставались аргентинец Почеттино, который в итоге выбрал сборную США. И свои. Грэм Поттер и Эдди Хау. Они все точно подпадают под критерий «человек хороший». Однако, как и у Почеттино, никаких серьезных клубных достижений в стране у них нет. Не стоит же всерьез рассматривать в такой ситуации победу Хау в Чемпионшипе и Кубок Швеции Поттера?