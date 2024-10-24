В РФС объяснили, почему матч сборной России против Брунея пройдет в Краснодаре

«В ряде СМИ появилась информация о том, что матч между Россией и Брунеем был перенесен из Сочи в Краснодар из-за состояния поля. Данная информация не соответствует действительности. РФС рассматривал несколько вариантов места проведения матча. Исходя из ряда факторов, РФС принял решение проводить матч в Краснодаре, о чем сегодня было объявлено в официальном анонсе предстоящего матча со сборной Брунея», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.