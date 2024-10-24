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Сборные России и Сирии по футболу проведут товарищеский матч в Волгограде

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Сирии 19 ноября в Волгограде, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее было объявлено, что команда Валерия Карпина 15 ноября примет в Краснодаре сборную Брунея.

В октябре сборная России провела учебно-тренировочный сбор. Тогда РФС не удалось найти соперников для национальной команды.

Сборная России сохранила 34-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Сирии располагается на 93-й позиции.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

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Сирия