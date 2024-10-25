Экс-игрок сборной возглавил комитет РФС по работе с болельщиками

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Игонин назначен председателем комитета Российского футбольного союза (РФС) по работе с болельщиками, сообщается на сайте организации.
Решение было принято на заседании исполкома РФС, которое прошло 25 октября.
«Назначить председателем комитета РФС по работе с болельщиками Игонина Алексея Андреевича. Поручить бюро исполкома рассмотреть вопрос о последующем утверждении состава комитета РФС по работе с болельщиками», — говорится в заявлении.
Игонину 48 лет. Он выступал за «Зенит» с 1995 по 2003 год. В составе команды он взял серебро и бронзу чемпионатов России, а также стал обладателем Кубка страны. Кроме того, защитник играл за раменский «Сатурн» и махачкалинский «Анжи». За сборную России Игонин провел два матча.