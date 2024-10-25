Экс-игрок сборной возглавил комитет РФС по работе с болельщиками

Игонину 48 лет. Он выступал за «Зенит» с 1995 по 2003 год. В составе команды он взял серебро и бронзу чемпионатов России, а также стал обладателем Кубка страны. Кроме того, защитник играл за раменский «Сатурн» и махачкалинский «Анжи». За сборную России Игонин провел два матча.