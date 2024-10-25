Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-игрок сборной возглавил комитет РФС по работе с болельщиками

Алексей Игонин стал председателем комитета РФС по работе с болельщиками.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Игонин назначен председателем комитета Российского футбольного союза (РФС) по работе с болельщиками, сообщается на сайте организации.

Решение было принято на заседании исполкома РФС, которое прошло 25 октября.

«Назначить председателем комитета РФС по работе с болельщиками Игонина Алексея Андреевича. Поручить бюро исполкома рассмотреть вопрос о последующем утверждении состава комитета РФС по работе с болельщиками», — говорится в заявлении.

Игонину 48 лет. Он выступал за «Зенит» с 1995 по 2003 год. В составе команды он взял серебро и бронзу чемпионатов России, а также стал обладателем Кубка страны. Кроме того, защитник играл за раменский «Сатурн» и махачкалинский «Анжи». За сборную России Игонин провел два матча.

Россия