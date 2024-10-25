Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дюков: уверен, в следующем году у сборной России будет больше статусных соперников

Президент РФС Александр Дюков высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам.

Источник: Чемпионат.com
Футбол
Товарищеские матчи 2024
15.11.2024, 19:00
Россия
-
Бруней
-

«Уверен, в следующем году у сборной России будет больше статусных соперников. Есть ли среди них европейские? Да. Я встречался с несколькими руководителями европейских футбольных ассоциаций. Всё будет зависеть от графика и календаря европейских команд на 2025 год. Если будет возможность, мы проведём эти игры», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

Россия
Товарищеские матчи: календарь