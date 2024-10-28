Спаллетти объяснил, почему перестал вызывать Кьезу в сборную Италии

Кьеза не вызывался в сборную после разочаровывающего вылета Италии с Евро-2024 на стадии ⅛ финала. С тех пор игрок сменил «Ювентус» на «Ливерпуль», но за мерсисайдцев в общей сложности провел всего 78 минут.
«Раньше мы выпускали в старте разные варианты, но в последнее время мы немного больше полагаемся на индивидуальный талант, на игроков, которые способны делать 70-метровые рывки. Очевидно, что эти игроки-специалисты должны делать это на уровне, который подходит нашей команде, если они делают это ниже этого уровня, становится немного сложнее», — цитирует Спаллетти Football Italia.