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Спаллетти объяснил, почему перестал вызывать Кьезу в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил, в каком случае вызовет нападающего «Ливерпуля» Федерико Кьезу в национальную команду.

Источник: Getty Images

Кьеза не вызывался в сборную после разочаровывающего вылета Италии с Евро-2024 на стадии ⅛ финала. С тех пор игрок сменил «Ювентус» на «Ливерпуль», но за мерсисайдцев в общей сложности провел всего 78 минут.

«Раньше мы выпускали в старте разные варианты, но в последнее время мы немного больше полагаемся на индивидуальный талант, на игроков, которые способны делать 70-метровые рывки. Очевидно, что эти игроки-специалисты должны делать это на уровне, который подходит нашей команде, если они делают это ниже этого уровня, становится немного сложнее», — цитирует Спаллетти Football Italia.

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