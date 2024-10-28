Семин: Не вижу никакого смысла в вызове Сафонова и Антона Миранчука в сборную

В расширенный список сборной на ноябрьские матчи попали 39 игроков, в том числе легионеры — Александр Головин, Матвей Сафонов, Федор Чалов, а также братья Алексей и Антон Миранчуки.
«Нужны ли сборной в такой момент играющие в Европе Антон Миранчук и Матвей Сафонов? Смысла не вижу никакого. Кого считают нужным вызывать, того и вызывают. Не знаю, не могу комментировать», — приводит слова Семина «ВсеПроСпорт».
В ноябре сборная России дома проведет два товарищеских матча: 15 ноября — в Краснодаре с Брунеем, а 19-го числа — в Волгограде с Сирией.