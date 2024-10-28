Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семин: Не вижу никакого смысла в вызове Сафонова и Антона Миранчука в сборную

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о вызове в национальную команду страны играющих в Европе футболистов.

Источник: Sport24

В расширенный список сборной на ноябрьские матчи попали 39 игроков, в том числе легионеры — Александр Головин, Матвей Сафонов, Федор Чалов, а также братья Алексей и Антон Миранчуки.

«Нужны ли сборной в такой момент играющие в Европе Антон Миранчук и Матвей Сафонов? Смысла не вижу никакого. Кого считают нужным вызывать, того и вызывают. Не знаю, не могу комментировать», — приводит слова Семина «ВсеПроСпорт».

В ноябре сборная России дома проведет два товарищеских матча: 15 ноября — в Краснодаре с Брунеем, а 19-го числа — в Волгограде с Сирией.

Россия
Товарищеские матчи: календарь