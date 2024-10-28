Семин: Не вижу никакого смысла в вызове Сафонова и Антона Миранчука в сборную

«Нужны ли сборной в такой момент играющие в Европе Антон Миранчук и Матвей Сафонов? Смысла не вижу никакого. Кого считают нужным вызывать, того и вызывают. Не знаю, не могу комментировать», — приводит слова Семина «ВсеПроСпорт».