Нагучев: Дуглас Сантос усилит сборную России, он суперигрок

«Дуглас Сантос — суперигрок, который усилит сборную России. Неважно, где он родился и как воспитывался. Он один из лучших легионеров в истории чемпионата России. Тем более это не первый бразилец, играющий за сборную России, поэтому я поддерживаю идею вызова Сантоса в команду. Это будет суперусиление», — заявил Нагучев в эфире «Матч ТВ».