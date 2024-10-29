Дюков объяснил задержку возвращения юношеской сборной на международные турниры

О каких технических возможностях речь? Согласие других сборных на проведение матчей с Россией. Когда было принято решение о возвращении юношеской сборной, то весь Исполком УЕФА проголосовал «за», кроме двух воздержавшихся стран. Также нужно было решить, как включить нашу сборную в уже сформированные на тот момент отборочные турниры. Здесь решения только членов Исполкома было недостаточно. Тут влияют и национальные ассоциации. Некоторые из них находятся под достаточно сильным политическим давлением", — приводит слова Дюкова Sport24.