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Дюков объяснил задержку возвращения юношеской сборной на международные турниры

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о работе над возвращением юношеских сборных России на международную арену.

Источник: Чемпионат.com

"Год назад было принято решение о возвращении наших юношеских сборных U-17 на международные турниры. К сожалению, техническая возможность реализовать это решение не была найдена УЕФА. Но работа по возвращению наших юношеских сборных на международную арену продолжается. Состоялась достаточно полезная встреча в сентябре с УЕФА. Ожидаем, что будут приняты решения, которые позволят ускорить возвращение наших юношеских сборных в официальные турниры.

О каких технических возможностях речь? Согласие других сборных на проведение матчей с Россией. Когда было принято решение о возвращении юношеской сборной, то весь Исполком УЕФА проголосовал «за», кроме двух воздержавшихся стран. Также нужно было решить, как включить нашу сборную в уже сформированные на тот момент отборочные турниры. Здесь решения только членов Исполкома было недостаточно. Тут влияют и национальные ассоциации. Некоторые из них находятся под достаточно сильным политическим давлением", — приводит слова Дюкова Sport24.

Россия U21