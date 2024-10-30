Петрович: Черчесов не виноват в результатах сборной Казахстана

«Виноват ли Черчесов в неудачах Казахстана? Слушайте, они не играли на больших турнирах последние 100 лет, если вообще играли. Но это проблема нынешнего футбола — люди, которые никогда не играли сами, ждут каких-то невероятных результатов. Казахстану нужно что-то строить по примеру Грузии, делать ставку на молодежь. Черчесова никак нельзя винить в последних результатах. Это большой и опытный тренер, один из лучших в России, у него огромный опыт и за пределами страны. Но сегодня мы работаем с сумасшедшими людьми. Когда тебя подписывают, обещают дать время, однако после нескольких поражений меняют мнение и говорят, что не хотят ждать», — заявил Петрович «РБ Спорт».