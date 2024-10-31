Быстров назвал извращением предстоящий матч сборной России против полупрофессионалов из Брунея

«Я тогда тоже могу выйти против сборной России. Сейчас в Дубае соберу ребят, тут есть неплохие. И можем тоже сыграть против сборной России. Думаю, прикольно будет. Только нам нужны особые правила: обратные замены, 15 человек на поле и 3 вратаря. Шансов у нас не будет, но сыграть мы можем. Так что мы, сборная солянка, готовы. С Брунеем тоже можем побороться. Честно, когда играем с такими сборными, это уже какое-то извращение над футболом», — сказал Быстров «СЭ».