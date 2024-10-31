Бруней привезет на игру с Россией второй состав. Почти все — непрофессионалы с другой работой

Футбольная ассоциация Брунея подтвердила «СЭ», что на игру с Россией поедет неосновной состав. «Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать, они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре. Большинство футболистов второй сборной из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.



Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16.30, они тренируются в составе своих клубов. В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС», — рассказали «СЭ» представители Футбольной ассоциации Брунея.