В сборной Брунея рассказали, какая команда поедет на игру с Россией: «Информация о любителях не совсем точная»

В четверг российские СМИ сообщили, что Бруней отправит на игру против россиян не основную национальную команду, а команду, состоящую из непрофессиональных футболистов. В РФС, в свою очередь, заявили, что, согласно договору, соперник должен быть представлен первой сборной.
«Слова о том, что сборная Брунея полетит в Россию на международный товарищеский матч в любительском составе, не совсем точные. В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея. В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2−3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела. Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность», — сказала Картиена в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.