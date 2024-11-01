В сборной Брунея рассказали, какая команда поедет на игру с Россией: «Информация о любителях не совсем точная»

«Слова о том, что сборная Брунея полетит в Россию на международный товарищеский матч в любительском составе, не совсем точные. В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея. В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2−3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела. Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность», — сказала Картиена в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.