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Сборная Сирии приедет в Россию основной командой

В федерации футбол Сирии сообщили, что национальная команда приедет в Россию с основным составом игроков.

Источник: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

«В матче с Россией сыграет сборная Сирии. В состав команды входят элитные профессиональные игроки, которые выступают как в Сирии, так и за её пределами», — сообщили в пресс-службе федерации футбола Сирии корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, товарищеский матч Сирии и России состоится 19 ноября в Волгограде. Начало трансляции матча запланировано на 18:30 мск.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.

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