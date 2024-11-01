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Тетрадзе: Не сторонник матча с Брунеем — сборная России должна держать высокую планку

Бывший футболист Омари Тетрадзе прокомментировал информацию, что сборная Брунея может привезти второй состав на товарищеский матч с Россией.

Источник: Чемпионат.com

«Чересчур, если сборная России сыграет со вторым составом Брунея, ведь у них не так сильная основная национальная команда. Но что сделаешь, если мы находимся в таком положении? Сборной России нужно играть, но я не сторонник таких матчей. Наша национальная команда должна держать высокую планку. Однако для Брунея матч с Россией — неплохой вариант, ведь выйдут молодые ребята, на которых будут надеяться в будущем в своей стране. Они должны доказать и проявить себя», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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