Тетрадзе: Не сторонник матча с Брунеем — сборная России должна держать высокую планку

«Чересчур, если сборная России сыграет со вторым составом Брунея, ведь у них не так сильная основная национальная команда. Но что сделаешь, если мы находимся в таком положении? Сборной России нужно играть, но я не сторонник таких матчей. Наша национальная команда должна держать высокую планку. Однако для Брунея матч с Россией — неплохой вариант, ведь выйдут молодые ребята, на которых будут надеяться в будущем в своей стране. Они должны доказать и проявить себя», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.