Карпин объяснил, почему игроки приезжают из Европы на товарищеские матчи сборной России

«Зачем молодой российский футболист приезжает из европейского клуба в сборную России на товарищеские матчи? Потому что он этого хочет. Сборная — это показатель. Не важно, кто где и с кем играет, там всё равно собираются лучшие футболисты страны. Товарищеские игры всегда были, есть и будут. Между официальными играми проводят именно такие встречи. Всегда было так, что к официальным встречам готовились в товарищеских. Могу сказать, что в настоящий момент мы готовимся в официальным, только пока не знаем, когда они будут», — завил Карпин в эфире «Русского радио».