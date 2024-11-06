Карпин: на Евро-2024 сборная России не ударила бы в грязь лицом

«Если бы нас допустили до международных соревнований, то думаю, что эта сборная России смогла бы отобраться на Евро-2024. Что было бы там, уже другой вопрос. Но, как мне кажется, мы уж точно не ударили бы в грязь лицом», — завил Карпин в эфире «Русского радио».