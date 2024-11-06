Карпин отказался отвечать на вопрос о вызове Дзюбы в сборную

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в разговоре с РИА Новости отказался развернуто комментировать возможность вызова в национальную команду форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы.
Ранее 36-летний Дзюба заявил, что готов поехать в сборную России в случае получения вызова. Представитель игрока Леонид Гольдман заявил РИА Новости, что форвард не говорил с Карпиным по поводу возможного вызова в национальную команду.
«Зачем?» — сказал Карпин, отвечая на вопрос о том, готов ли он рассмотреть возможность вызова Дзюбы в сборную России в ноябре или марте 2025 года.
На предположение о том, что целью Дзюбы является установление бомбардирского рекорда сборной России (в настоящее время он делит первое место с Александром Кержаковым, на их счету по 30 голов), главный тренер национальной команды спросил: «А мне-то зачем звоните?».
«У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» — заключил Карпин, не став отвечать на прямой вопрос о том, действительно ли он не готов рассматривать его вызов в сборную.
Дзюба не провел за сборную ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. В последний раз он играл за сборную летом 2021 года на чемпионате Европы, когда ей руководил Станислав Черчесов.