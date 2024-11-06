Шанс для Покатилова? В сборной Казахстана могут сменить основного вратаря

Перед игрой со Словенией в Алматы Черчесов позитивно отзывался о Шацком, но заметил, что у него был просчет в одном из матчей и довольно витиевато ответил, возможно ли смена вратаря: «Не могу сказать, что в семи пропущенных мячах были ошибки Игоря, в Словении был только один просчет. Посмотрим, что скажет тренер вратарей, у нас есть время».