Шанс для Покатилова? В сборной Казахстана могут сменить основного вратаря

Тренерский штаб во главе с Черечесовым доверяет Игорю Шацкому, который уже несколько лет является первым номером в сборной Казахстана.
Но при этом, в сборной рассматривают вариант с использованием другого вратаря в ближайших матчах, в частности, в выездной игре с Норвегией. Тренерский штаб хочет проверить в условиях официального матча других кандидатов, вероятно, шанс может быть предоставлен Стасу Покатилову.
Перед игрой со Словенией в Алматы Черчесов позитивно отзывался о Шацком, но заметил, что у него был просчет в одном из матчей и довольно витиевато ответил, возможно ли смена вратаря: «Не могу сказать, что в семи пропущенных мячах были ошибки Игоря, в Словении был только один просчет. Посмотрим, что скажет тренер вратарей, у нас есть время».
Возможно, Черчесов говорил о «просчете» в выездном матче в Любляне, когда Шацкий неудачно вышел из ворот и пропустил третий гол от Шешко.
В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Шацкий сыграл 23 матча, пропустил 26 голов и в семи играх сыграл на ноль. Что касается Покатилова, в 23 матчах КПЛ у него 21 пропущенный мяч и 11 «сухих» игр. Вратарь «Тобола» — лидер чемпионата Казахстана по количеству «сухих» матчей.
Добавим, что также в сборную Казахстана вызвали молодого вратаря «Жениса» Темирлана Анарбекова, ранее он являлся основным в молодежной сборной страны.