Дзюба хочет в сборную, чтобы побить рекорд Кержакова. Но Карпин пока против

«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну? две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более? менее нормальной сборной. Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны. Когда весь стадион поет и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной», — отметил Дзюба.