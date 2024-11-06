Объявлен состав молодежной сборной России, которая проведет 3 товарищеских матча в Бразилии

Национальная команда, составленная из футболистов 2004—2006 годов рождения, проведет в Бразилии три товарищеских матча: с «Флуминенсе» U21 (14 ноября), «Ботафого» U23 (16 ноября) и основной командой «Сан-Кристована» (18 ноября).
вратари: Богдан Москвичев («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар-2»), Александр Дегтев («Сочи»);
защитники: Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Юрий Коледин («Торпедо» Москва), Максим Шнапцев («Пари НН»), Матвей Лукин (ЦСКА Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Матвей Бардачев («Урал» Екатеринбург), Михаил Рядно («Родина» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань);
полузащитники: Руслан Чобанов («Сокол» Саратов), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Дмитрий Кучугура («Краснодар»), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Игорь Дмитриев («Крылья Советов» Самара), Никита Салтыков («Локомотив» Москва);
нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаев («Торпедо» Москва), Кирилл Никишин («Балтика» Калининград).
Молодежка проведет подготовку на базе в Новогорске с 9 по 11 ноября, после чего отправится в Рио-де-Жанейро, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).