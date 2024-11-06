«Есть рамки приличия, когда о личных амбициях лучше помалкивать». Журавель — о Дзюбе

«Милейшее самораскрытие персонажа Дзюбы. В одной фразе “дайте заковырять хоть какой гол”, в соседней — что-то пафосное про честь и гордость игры за сборную. Давайте чуть переведём на русский: “Я понимаю, что сборная это сборная — гимн, флаг! Но мы сейчас никаких задач не решаем, поэтому дайте мне побить рекорд Кержакова!” Не знаю, есть какие-то рамки приличия, когда о личных амбициях лучше помалкивать. Это тот самый случай. Но по мнению Дзюбы, сборная должна вдруг стать подножкой, по которой он поднимется к личному достижению», — написал Журавель в телеграм-канале.