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«Есть рамки приличия, когда о личных амбициях лучше помалкивать». Журавель — о Дзюбе

Спортивный комментатор и телеведущий Тимур Журавель высказался о словах форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, который выразил желание и готовность вновь сыграть за национальную команду России.

Источник: Чемпионат.com

«Милейшее самораскрытие персонажа Дзюбы. В одной фразе “дайте заковырять хоть какой гол”, в соседней — что-то пафосное про честь и гордость игры за сборную. Давайте чуть переведём на русский: “Я понимаю, что сборная это сборная — гимн, флаг! Но мы сейчас никаких задач не решаем, поэтому дайте мне побить рекорд Кержакова!” Не знаю, есть какие-то рамки приличия, когда о личных амбициях лучше помалкивать. Это тот самый случай. Но по мнению Дзюбы, сборная должна вдруг стать подножкой, по которой он поднимется к личному достижению», — написал Журавель в телеграм-канале.

На данный момент Артём Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды России.

Россия
Акрон