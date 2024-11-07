Дзюба неудачно попросился в сборную России. Давайте на матч с Брунеем пригласим Кержакова

Кержаков и Дзюба — по 30 голов за сборную России. Александр забил свои мячи честно, без всяких поблажек и натяжек. Этот рекорд заслуживает того, чтобы и побит он был в столь же честном соперничестве. Понятно, что Дзюба стал жертвой международной изоляции, а также своих сложных взаимоотношений с Валерием Карпиным. Но такие условия, что называется, «входят в стоимость билета». А в ссоре с тренером явно есть часть вины и самого футболиста.