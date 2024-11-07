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Президент «Сьона» рассказал, почему Антон Миранчук не поедет на ноябрьские матчи сборной России

Президент «Сьона» Кристиан Константин объяснил, почему полузащитник команды Антон Миранчук не поедет на ноябрьские товарищеские матчи сборной России.

Источник: fcsion.ch

«У Антона Миранчука травма приводящей мышцы. Именно поэтому он не поедет в сборную России», — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября, а 19 ноября — с Сирией.

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