Президент «Сьона» рассказал, почему Антон Миранчук не поедет на ноябрьские матчи сборной России

«У Антона Миранчука травма приводящей мышцы. Именно поэтому он не поедет в сборную России», — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября, а 19 ноября — с Сирией.
Президент «Сьона» Кристиан Константин объяснил, почему полузащитник команды Антон Миранчук не поедет на ноябрьские товарищеские матчи сборной России.
«У Антона Миранчука травма приводящей мышцы. Именно поэтому он не поедет в сборную России», — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября, а 19 ноября — с Сирией.