Булыкин: Вызов Дзюбы в сборную будет выглядеть не совсем красиво с футбольной точки зрения

"Надо хорошенько подумать РФС и тренеру перед тем, как что-то делать. Понятно, что у нас сейчас нет ответственных матчей. Если бы они были, то Дзюбу близко не пригласили бы. А сейчас у нас то открытые тренировки, то Бруней. В такой ситуации могут и подумать. Хотя тогда можно всех ветеранов пригласить в национальную команду, и проводить их матчем против какого-нибудь не сильного соперника.