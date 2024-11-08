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Дешам: Трудно ли не вызывать Мбаппе в сборную? Я много раз принимал жёсткие решения

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, трудно ли ему было принять решение не вызывать нападающего Килиана Мбаппе в национальную команду на грядущие матчи группового этапа Лиги нацией УЕФА с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября).

Источник: Чемпионат.com

«Я принимаю только жёсткие решения и принимал их уже много раз. У каждого футболиста есть своя личность. Когда мне приходится оглашать список вызванных в сборную, не все остаются счастливы. Но я несу ответственность за принятие подобных решений. Мне нужно жить с этим и каждый раз принимать более или менее жёсткие решения. Важно понимать друг друга», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Франция
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