Зайнутдинов назвал главное отличие Черчесова от Адиева

— Чем принципиально тренировки Черчесова отличаются от занятий Магомеда Адиева?
— Тактические нюансы раскрывать не готов. А вот вне поля, вне тренировок Станислав Саламович делает нас более дисциплинированными. Например, просит в столовую не приходить с телефонами — чтобы не в гаджеты утыкались, а друг с другом больше общались, обсуждали игры, теорию, тренировки. Вот именно его требования по дисциплине отличают Черчесова от Адиева. При этом даже когда заканчивается работа, Саламыч всегда открыт для разговора — шутит с нами, может что-то обсудить, рассказать, — рассказал Зайнутдинов в интервью «СЭ».
— Он с вами лично часто проводит индивидуальные беседы?
— Да, он довольно часто мне звонит, переживает, так как я мало играю в «Бешикташе». Интересуется моими клубными делами. Напоминает, что мне нужно еще дополнительно заниматься. Проводить беговую работу, чтобы в дальнейшем в сборной я мог выдерживать игровой ритм на протяжении 90 минут. Ценю его поддержку. Саламыч постоянно говорит, чтобы я оставался позитивным и ждал своего шанса.
— При Черчесове вы в сборной сыграли на трех разных позициях. Почему?
— Думаю, этот вопрос лучше задать Станиславу Саламовичу. Мы начинали цикл с пятью защитниками, потом перешли на четыре. Возможно, с этими тактическими нюансами и связано изменение моего амплуа. Тренер ищет мне оптимальное место на поле, где я буду максимально полезен для команды.
Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана летом, тогда как Адиев сосредоточился на работе в «Ахмате», впоследствии он покинул грозненский клуб и на данный момент находится без работы.
Под руководством Черчесова казахстанцы сыграли вничью с Норвегией (0:0) в Лиге наций, а также проиграли Словении (0:3, 0:1), Австрии (0:4). 14 и 17 ноября они встретятся с Австрией и Норвегией. С окончательным составом на предстоящие матчи можно ознакомиться здесь.
Ранее Зайнутдинов ответил, по чьей «вине» не ушел из «Бешикташа» летом.