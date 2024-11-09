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Футболисты сборной Франции «сыты по горло» работой Дешама и хотят видеть главным тренером Зидана

Футболисты сборной Франции сыты по горло работой главного тренера Дидье Дешама. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на ютуб-канал журналиста Ромена Молины.

Источник: Getty Images

Дешам возглавляет национальную команду с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира-2018. Но, похоже, игроки начинают уставать от руководства 56-летнего специалиста и все чаще среди них звучит мнение, что сборную должен возглавить Зинедин Зидан.

Как утверждает источник, Федерация футбола Франции планирует, что Дешам выведет сборную на чемпионат мира-2026, но при этом рассматривает Зидана как идеального кандидата ему на замену. При это какие-либо изменения на посту главного тренера французской сборной маловероятны до следующего международного турнира.

Ранее Молина сообщил о конфликте Дешама с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе, из-за которого футболист отказывается выступать за национальную команду.

Напомним, последним местом работы Зидана был «Реал», который они покинул летом 2021 года.

Франция