Футболисты сборной Франции «сыты по горло» работой Дешама и хотят видеть главным тренером Зидана

Дешам возглавляет национальную команду с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира-2018. Но, похоже, игроки начинают уставать от руководства 56-летнего специалиста и все чаще среди них звучит мнение, что сборную должен возглавить Зинедин Зидан.
Как утверждает источник, Федерация футбола Франции планирует, что Дешам выведет сборную на чемпионат мира-2026, но при этом рассматривает Зидана как идеального кандидата ему на замену. При это какие-либо изменения на посту главного тренера французской сборной маловероятны до следующего международного турнира.
Ранее Молина сообщил о конфликте Дешама с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе, из-за которого футболист отказывается выступать за национальную команду.
Напомним, последним местом работы Зидана был «Реал», который они покинул летом 2021 года.