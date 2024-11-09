Футболисты сборной Франции «сыты по горло» работой Дешама и хотят видеть главным тренером Зидана

Дешам возглавляет национальную команду с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира-2018. Но, похоже, игроки начинают уставать от руководства 56-летнего специалиста и все чаще среди них звучит мнение, что сборную должен возглавить Зинедин Зидан.