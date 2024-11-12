«Он мстит»: названа причина невызова Мбаппе в сборную Франции

«Я на 1000% уверен, что Дешам мстит ему за то, что произошло накануне. Не за то, что он не приехал — если бы это было по взаимной договоренности, все было бы в порядке. Просто [Мбаппе сказал]: “Я не приеду, у меня травма”, — а через три дня после этого играл за “Реал”, — заявил он.
8 ноября появилась информация, что Мбаппе больше не хочет играть за национальную команду страны. СМИ указали, что у футболиста напряженные отношения с главным тренером Дидье Дешамом. Отмечается, что Мбаппе вряд ли будет выступать за сборную, пока у руля нынешний наставник.
Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.
15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком».