«Он мстит»: названа причина невызова Мбаппе в сборную Франции

«Я на 1000% уверен, что Дешам мстит ему за то, что произошло накануне. Не за то, что он не приехал — если бы это было по взаимной договоренности, все было бы в порядке. Просто [Мбаппе сказал]: “Я не приеду, у меня травма”, — а через три дня после этого играл за “Реал”, — заявил он.