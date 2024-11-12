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«Желание Дзюбы? Не думаю, что сборная существует, чтобы рекорды ставить». Карпин — перед матчем с Брунеем

Главный тренер сборной России — о первом сопернике нашей команды.

Источник: Михаил Шапаев / РФС

Сборная России начала подготовку к ноябрьским товарищеским матчем — с Брунеем в Краснодаре и Сирией в Волгограде. Сегодня команда Валерия Карпина провела открытую тренировку, после которой главный тренер ответил на вопросы СМИ.

— Все ли в команде в порядке? Как Алексей Миранчук?

— Все хорошо, но, конечно, есть ограничения. Миранчук добрался только в шесть утра, мы ему дали день на восстановление.

— Что бы вы выбрали: сыграть с Брунеем или с «Краснодаром»?

— С Брунеем. Потому что это сборная.

— Сила соперника не важна?

— Важна, но имеем то, что имеем. Можем сыграть с Сербией и Камеруном, можем — с Брунеем.

— У Миранчука скоро матч плей-офф МЛС. Не было ли разговоров или просьб на тему его участия в матчах?

— Нет, просьб не было. Думаю, это не проблема. Сыграет 19-го за сборную, а 24-го — в МЛС. Будет непросто добираться, но ничего — мы в Ростове тоже много перемещаемся.

— Много желающих забить Брунею: тот же Дзюба…

— И?

— Что думаете?

— Ничего.

— Интервью смотрели?

— Слышал, конечно, что есть желание забить гол, побить рекорд. Интервью еще не смотрел. Но не думаю, что сборная существует, чтобы рекорды ставить.

— Как смотрите на организацию прощального матча для возрастных футболистов?

— Если РФС решит, что такой матч нужен, пусть будет.

— Сборная России тренируется на базе «Краснодара» — как вам?

— Огонь! Спасибо большое Сергею Николаевичу [Галицкому], любые наши просьбы удовлетворяют.

— Общались с Галицким?

— Еще нет, завтра пообщаемся. О чем? Обо всем. О футболе. О чем еще с Сергеем Николаевичем можно общаться?

— Что с Бариновым?

— Комментировать не буду. Знаю, но не буду. Ничего серьезного, но ему нужно быть в семье.

— Рекорд сборной России — победа со счетом 9:0. Есть ли цель его побить?

— Надо сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 — значит, 10:0.

Артем Белинин

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