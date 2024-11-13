«Чувствуется что-то родное». Выступающий в США Алексей Миранчук — о приезде в Россию

— Давно здесь не был уже, но чувствуется что-то родное внутри. И вот сегодня кушал, например, еда, овощи, всё другое, всё такое местное, родное. Чувствуется вот вкус другой", — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.