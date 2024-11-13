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«Чувствуется что-то родное». Выступающий в США Алексей Миранчук — о приезде в Россию

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о своём приезде на родину.

Источник: Чемпионат.com

По его словам, приезжая в Россию, он чувствует внутри что-то родное.

— Ты в родном регионе, здесь Славянск-на-Кубани, чувствуется воздух свой?

 — Давно здесь не был уже, но чувствуется что-то родное внутри. И вот сегодня кушал, например, еда, овощи, всё другое, всё такое местное, родное. Чувствуется вот вкус другой", — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, Миранчук покинул Россию в 2020 году. Он перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» и переехал жить в Италию. В 2024 году Алексей перебрался в США, подписав контракт с «Атлантой Юнайтед».

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