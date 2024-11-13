«Я Саламович, по-русски — Приветович». Черчесов вновь зажег на пресс-конференции в Казахстане

Из крупного скандала тогда вырулили технично — отправили Черчесова учить казахский. Впрочем, его преподаватель Канат Тасибеков в октябре заявлял, что у тренера был один урок: «По процессу обучения сказать пока особо нечего. У нас со Станиславом Саламовичем было лишь одно занятие. Люди должны понять, тренер все свое время уделяет футболу, это его основной род деятельности, поэтому времени на все остальное у него мало», — цитирует Тасибекова издание TengriSport.