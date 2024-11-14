«Дать им своих футболистов?» Онопко ответил на слова тренера Брунея о проблемах с составом

— А почему печальной? Что же мы можем сделать? Не выйти на игру, отказаться? Нам, может, дать им своих футболистов? Это то, что есть. Мы готовимся, выходим и будем делать своё дело, — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.