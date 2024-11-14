Винисиус проваливается в сборной Бразилии. Но в такой команде это неудивительно

Если уж говорить о влиянии сборных на получение «Золотого мяча», то вспомним чего добился Месси в 2010 году со сборной. Вылетел в четвертьфинале ЧМ и за весь турнир отметился одним ассистом в матче с мексиканцами. Не помог даже Марадона в роли главного тренера. А в следующем году Месси вылетел уже из Копа Америки в четвертьфинале. Но даже вылеты со сборной не помешали ему дважды выиграть «Золотой мяч», а ведь его болельщики громче всех протестуют против Вини. Хотя в том же 2010-м был Снейдер с треблом «Интера» и финалом ЧМ.