Валерий Карпин не стал отвечать, кто будет капитаном сборной России в матче с Брунеем

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится завтра, 15 ноября, на стадионе футбольного клуба «Краснодар». Игра начнётся в 19:00 мск и станет предпоследней для национальной команды в 2024 году. 19 ноября в Волгограде сборная России проведёт товарищеский матч с командой Сирии и вернётся на футбольное поле не раньше марта 2025 года. Игра с Сирией начнётся в 19:30 мск.