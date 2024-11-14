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Карпин: не оценивал бы итоги года. Радует, что игроки с удовольствием приезжают в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что ему понравилось в работе национальной команды в уходящем году.

Источник: Чемпионат.com

В рамках заключительного учебно-тренировочного сбора в этом году Россия сыграет с Брунеем и Сирией.

«Я бы серьёзно не оценивал итоги года, потому что нет соревнований. Можно оценить матч с Сербией. Меня больше радует другое. Даже в таких условиях футболисты с удовольствием приезжают и выкладываются. Непонятно, куда мы готовимся и когда нас вернут, но это очень радует.

Дай бог дебютируют Батраков, Агкацев. Новые футболисты появляются, это главный вывод», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Россия