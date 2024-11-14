Карпин: не оценивал бы итоги года. Радует, что игроки с удовольствием приезжают в сборную

«Я бы серьёзно не оценивал итоги года, потому что нет соревнований. Можно оценить матч с Сербией. Меня больше радует другое. Даже в таких условиях футболисты с удовольствием приезжают и выкладываются. Непонятно, куда мы готовимся и когда нас вернут, но это очень радует.



Дай бог дебютируют Батраков, Агкацев. Новые футболисты появляются, это главный вывод», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.