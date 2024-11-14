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В сборной Сирии рассказали о подготовке к матчу с Россией в Волгограде

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири ответил на вопрос о подготовке национальной команды к товарищескому матчу со сборной России, который состоится 19 ноября.

Источник: Чемпионат.com

«Мы уже три дня находимся в Волгограде. Команда тренируется и готовится к матчу с Россией. Сейчас это единственное, на чём мы сфокусированы, поэтому нам пока не удалось погулять по Волгограду. Думаю, мы сделаем это уже после игры», — приводит слова Амири Metaratings.

Матч сборной России с Сирией пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Завтра, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Брунеем. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Сирия
Россия