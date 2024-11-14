В сборной Сирии рассказали о подготовке к матчу с Россией в Волгограде

«Мы уже три дня находимся в Волгограде. Команда тренируется и готовится к матчу с Россией. Сейчас это единственное, на чём мы сфокусированы, поэтому нам пока не удалось погулять по Волгограду. Думаю, мы сделаем это уже после игры», — приводит слова Амири Metaratings.