«Кержаков и Дзюба пусть свой спор один на один решат». Карпин — перед матчем с Брунеем

— Было не так просто, как обычно. Но это и не так важно, потому что они три недели назад сменили тренера. Мы скорее собирали информацию о нем. Знаем, что Бруней играет в четыре защитника, но в остальном информации не так много. Нас и не настолько заботит, как будет играть Бруней, — больше заботит, как будем играть мы. В товарищеских матчах отталкиваемся от себя, и неважно, с кем мы играем — с Сербией, Камеруном или Брунеем. Ровно то же самое я сказал футболистам.