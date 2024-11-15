Спорный вопрос: зачем России проводить матч со слабым Брунеем

Футболисты сборной России сыграют с не самым сильным составом сборной Брунея. За два дня до матча выяснилось, что команда с очень низким рейтингом еще и привезет только шесть основных игроков на эту игру. Тем не менее, по мнению экспертов, матч всё равно имеет смысл для нашей национальной команды. Особенно с учетом того, что жители Краснодара получат редкую возможность вживую посмотреть на сборную России.
Вынужденный спарринг
Всю осень Российский футбольный союз (РФС) постоянно сталкивался с разного рода форс-мажорными обстоятельствами, затруднявшими поиск соперников для сборной и организацию товарищеских матчей. Это было связано с тем, что в сентябре, октябре и ноябре почти все национальные команды задействованы в официальных матчах.
У европейцев проходит Лига наций УЕФА, команды из Южной, Северной и Центральной Америки, Африки и Азии уже вовсю играют отборочные матчи чемпионата мира — 2026. В Азии уже идет третий групповой этап. И единственным выходом для РФС было договариваться с азиатскими федерациями, чьи сборные вылетели в первых двух отборочных раундах.
Так в сентябре возник вариант поехать во Вьетнам, где наши обыграли местную национальную команду (4:0), а затем должны были играть с Таиландом, но матч сорвался из-за тайфуна. В октябре к нам в Москву должен был приехать Пакистан, но его федерация за пару недель до игры стала отказываться, ссылаясь сначала на необходимость согласовать этот матч со свои правительством, а потом на трудности с тем, чтобы собрать сильнейший состав.
В результате подопечные Валерия Карпина в октябре четыре дня тренировались на базе в Новогорске, а затем провели одно занятие на стадионе «ВТБ Арена», которое посетило 3 тыс. человек. Сыграть товарищеский матч тогда так и не удалось.
Трудности с Брунеем также возникли с самого начала. Еще в конце октября местная национальная федерация сообщала «Спорт-Экспрессу», что не сможет привести основной состав, так как в ноябре у большинства футболистов сборной отпуск. Поэтому должны были приехать полупрофессиональные игроки — фактически второй состав. 13 ноября тому же «Спорт-Экспрессу» представители федерации объявили, что шесть основных футболистов все-таки сыграют против России.
— Сборная России есть сборная России — надо с кем-то играть, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник национальной команды Денис Глушаков. — Кто согласился с нами играть в этот конкретный момент, тот и играет. И мы с тем и играем. Так что не вижу смысла вообще рассуждать о том, надо или не надо играть с такими соперниками. Сборная России должна быть. Так что надеюсь, ребята с пользой проведут этот сбор и порадуют болельщиков своей игрой.
Сборная Брунея находится на 184-м месте в рейтинге ФИФА из 211. Сборная России располагается на 34-й строчке. Поэтому ближайший соперник — один из самых слабых для нашей команды в ее истории. Даже после февраля 2022 года, когда Россию отстранили от официальных матчей, к нам приезжали команды посильнее.
Даже Куба, которую год назад в Волгограде Россия разгромила со счетом 8:0, располагается на 166-м месте. Не говоря уже про более крепких соперников вроде Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Ирака, а также лидеров на своих континентах вроде Камеруна, Ирана и Катара и крепкой европейской сборной Сербии. Но те соперники находились в моменты, когда календарь официальных соревнований национальных команд был не такой плотный, как нынешней осенью.
— В сложившейся ситуации любой матч национальной команды очень важен, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший вратарь сборной России Владимир Габулов. — Понятно, что Бруней — соперник не того уровня, с которым нам бы хотелось играть. Тем не менее у тренерского штаба будет возможность проверить ближайший резерв, молодых футболистов. Да и часть основных тоже. Понятно, что это больше контрольный матч, но тем не менее он станет событием для российского футбола в наших сегодняшних реалиях, которые надо учитывать, когда мы рассуждаем об уровне соперников.
Место и состав
Уровень соперника позволил РФС уговорить команду Брунея приехать в Краснодар. С другими сборными это было бы проблематично в отсутствие гражданского авиасообщения с городом. Стоит отметить, что и в сборной России многие футболисты не стали отказываться от матча. В частности, до Краснодара доехал Алексей Миранчук, который еще в минувшие выходные играл в США в плей-офф местной лиги MLS. Он более 10 часов пролетел из-за океана в Москву, а потом почти сутки добирался до Краснодара.
— Нужно отдать должное нашим футболистам, которые не отказываются от сборной в такой сложной ситуации, — заявил «Известиям» бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев. — Нет никаких отказников, все с уважением относятся к сборной и болельщикам. В том числе и легионеры. Мы помним, как в октябре Александр Головин приехал в сборную из Франции, хотя матч с Пакистаном так и не состоялся. И провел с ней все тренировочные дни. Теперь Миранчук не побоялся долететь из Америки. Так что сборную в более-менее боевом составе получится проверить. Пусть и на фоне слабого соперника, но это лучше, чем ничего. Особенно когда можно показать лучших российских футболистов в Краснодаре, из-за известных проблем не видевшем сборную много лет.
Матч Россия — Бруней состоится на стадионе «Краснодар» 15 ноября. Начало в 19:00 мск. 19 ноября в 19:30 мск Россия начнет в Волгограде еще один товарищеский матч. Соперником будет Сирия.
Алексей Фомин