Спорный вопрос: зачем России проводить матч со слабым Брунеем

— Нужно отдать должное нашим футболистам, которые не отказываются от сборной в такой сложной ситуации, — заявил «Известиям» бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев. — Нет никаких отказников, все с уважением относятся к сборной и болельщикам. В том числе и легионеры. Мы помним, как в октябре Александр Головин приехал в сборную из Франции, хотя матч с Пакистаном так и не состоялся. И провел с ней все тренировочные дни. Теперь Миранчук не побоялся долететь из Америки. Так что сборную в более-менее боевом составе получится проверить. Пусть и на фоне слабого соперника, но это лучше, чем ничего. Особенно когда можно показать лучших российских футболистов в Краснодаре, из-за известных проблем не видевшем сборную много лет.