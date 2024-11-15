Сборная России по футболу впервые сыграет с командой Брунея

Матч против команды Брунея пройдет на стадионе «Краснодар», сборная России сыграет на этой арене впервые за семь лет. Игры на этом стадионе складываются неудачно для российской национальной команды — это единственная арена, на которой сборная не смогла ни разу победить, проведя при этом больше одного матча. Свою первую игру на этой арене национальная сборная провела в октябре 2016 года, тогда в товарищеском матче россияне уступили команде Коста-Рики (3:4). Последний свой матч на арене в Краснодаре сборная России провела в марте 2017 года, уступив тогда со счетом 0:2 команде Кот-д’Ивуара.