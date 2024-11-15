Сборная России по футболу впервые сыграет с командой Брунея

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в пятницу проведет свой четвертый матч в 2024 году, сыграв с командой Брунея. Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 мск.
Матч против команды Брунея, как и предстоящая встреча со сборной Сирии, пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). После октябрьского обновления рейтинга сборная России сохранила 34-ю строчку, даже не проведя ни одного матча в международную паузу.
Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Сборная России проведет матч впервые с сентября. Тогда команда отправилась на товарищеский турнир LPBank Cup в Ханой, где должна была провести две встречи. В первом матче россияне уверенно победили команду Вьетнама (3:0), а игру против сборной Таиланда провести не удалось. В планы команды вмешались погодные условия, встречу пришлось отменить из-за обрушившегося на Ханой супертайфуна «Яги».
Матч против команды Брунея пройдет на стадионе «Краснодар», сборная России сыграет на этой арене впервые за семь лет. Игры на этом стадионе складываются неудачно для российской национальной команды — это единственная арена, на которой сборная не смогла ни разу победить, проведя при этом больше одного матча. Свою первую игру на этой арене национальная сборная провела в октябре 2016 года, тогда в товарищеском матче россияне уступили команде Коста-Рики (3:4). Последний свой матч на арене в Краснодаре сборная России провела в марте 2017 года, уступив тогда со счетом 0:2 команде Кот-д’Ивуара.
Арена вмещает 35 тыс. зрителей. В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что на матч продано более 26 тыс. билетов.
Вполне возможно, что в матче против соперника, занимающего в рейтинге ФИФА 184-е место, российская команда сможет обновить собственный рекорд результативности. Свою самую крупную победу в истории сборная России одержала в 2019 году, тогда в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года россияне со счетом 9:0 обыграли команду Сан-Марино. Встреча прошла на стадионе в Саранске, который был построен к домашнему чемпионату мира 2018 года.
Соперник
Ранее в Федерации футбола Брунея сообщили «Спорт-Экспрессу», что на матч в Россию отправится вторая команда страны, потому что игроки основного состава не смогут прилететь из-за отпуска. В РФС оперативно успокоили болельщиков сборной России, сообщив, что по контракту соперник должен быть представлен основным составом. Всего в составе команды Брунея в Россию вылетели 23 футболиста.
Перед матчем с россиянами у команды Брунея сменился главный тренер. Изначально сборной Брунея должен был руководить шотландец Джейми Макалистер, который в качестве игрока становился обладателем Кубка Шотландии и Кубка шотландской лиги. Однако недавно наставником команды был назначен 58-летний бразилец Винисиус Соарес Эутропио.
На предматчевой пресс-конференции бразильский специалист рассказал журналистам, какие футболисты не смогут сыграть и какой стиль игры сборная выберет на ближайший матч. «К сожалению, у нас отсутствуют три игрока — вратарь женился, два футболиста получили травмы. Мне нравится больше атакующий футбол, но для этой игры мы также настраиваемся на оборону», — подытожил Эутропио.
В случае победы в матче главный тренер сборной Брунея пообещал сменить имидж. «Если обыграем сборную России, я надену парик. Мы понимаем, что это будет новый опыт, будем играть наслаждаясь, это будет новый опыт», — отметил специалист.
В 2024 году брунейская команда провела восемь матчей, среди которых были товарищеские встречи, игры Кубка Азии и Чемпионата ASEAN (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). В них сборная Брунея одержала пять побед, дважды уступила и один раз сыграла вничью.
Подготовка вслепую
Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчам сообщил журналистам, что к матчу против команды Брунея было сложно подготовиться из-за неимения достаточного количества информации о сопернике. «Было не так просто подготовиться, по сравнению с другими сборными. Бруней поменял тренера, мы без понятия, как они будут играть. Не так важно, с кем мы играем — с Сербией или Брунеем. Нас заботит, как мы играем. Старались больше собрать информации не про сборную, а про нового тренера (Винисиуса Соареса — прим. ТАСС)», — сказал Карпин.
Еще перед началом тренировочного сбора национальной команды стало известно, что его пропустит капитан московского «Локомотива» полузащитник Дмитрий Баринов. Пресс-служба сборной сообщила, что Баринов не присоединился к команде по семейным обстоятельствам.
По ходу сборов были опасения, что не смогут принять участие в предстоящем матче Константин Тюкавин и Игорь Дивеев, оба футболиста занимались с ограничениями на открытой тренировке, которая прошла 12 ноября. Тюкавин присоединился к общей группе на предыгровой тренировке, которая прошла в четверг. Дивеев тренировался по индивидуальной программе в зале. Карпин заявил, что Дивеев является единственным футболистом, чье участие в матче стоит под вопросом. «Единственный, кто под сомнением — Дивеев, все остальные готовы играть», — отметил главный тренер сборной.
Свой первый вызов в национальную сборную получил вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк. Он стал четвертым голкипером в заявке команды на этот сбор, также вызваны Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив») и Станислав Агкацев («Краснодар»). В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) Волк провел 15 матчей за махачкалинский клуб, четыре раза сыграв «на ноль».