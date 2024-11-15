«В составе четверо военных и двое полицейских»: Бруней против банды Карпина

Сборную России по футболу 15 ноября в Краснодаре ожидает самый экзотичный соперник за последние годы. Именно так некоторые СМИ дипломатично анонсировали игру против Брунея.
На деле же это самая слабая команда по товарищеским матчам с момента введения санкций против российского футбола. Бруней — 184-й в октябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Даже Куба, которая год назад была оппонентом коллектива Валерия Карпина и получила в Волгограде восемь безответных мячей, занимала 169-ю строчку.
Тот же Вьетнам (гостевая победа в сентябре со счетом 3:0) — 119-й, а Белоруссия (4:0 в Минске в июне) — 97-я. На их фоне соперник по мартовскому домашнему матчу, сборная Сербии, — это не просто космос, а другая вселенная. Европейская сборная в рейтинге занимает 33-ю позицию. Что и говорить, с начала года сборная в плане уровня соперников проделала впечатляющий путь в обратном от топов направлении.
Очевидные минусы
Главный из них — уровень соперника. То есть, даже если будут зафиксированы те самые 10:0, скептики и годы спустя будут напоминать, что напротив была одна из самых слабых команд мира. Исключительно возмущение вызывают сообщения о том, что в Краснодаре Бруней сыграет не оптимальным (насколько это определение позволительно по отношению к сопернику такого уровня) составом, а привезет молодежь. В действительности же новый главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио решил проверить молодых игроков, а из основы он недосчитался трех игроков — двух из-за травм, еще одного из-за свадьбы.
Месяц назад мог состояться матч против «людей из Пакистана», поскольку местные власти не дали добро на проведение игры. Российский футбольный союз (РФС) такая перспектива не устроила — октябрьский сбор провели в усеченном формате, на открытую тренировку позвали детей из Курской и Белгородской областей.
Но в ноябре, как выясняется, ситуация немногим лучше. Да, соперник не привез совсем уж абы кого, но от уровня и статуса игроков никуда не деться.
«В Брунее большая часть игроков — непрофессионалы. Футбол — не основная работа, у нас есть и другая. У нас есть двое полицейских, четверо военных. Все они играют в чемпионате Брунея», — рассказывал sports.ru полузащитник сборной Брунея Азван Салех.
«Мы не надеемся победить, но хотим провести хороший матч и получить большой опыт против одной из самых сильных команд в Европе. Россия — сильная команда, у вас сильная лига и игроки. Но постараемся не пропустить больше семи или восьми. Просто хотим провести хороший матч», — добавил он, выразив надежду на то, что брунейцам удастся забить хотя бы один гол.
«Не хочется смотреть на клоунов»
Реклама на одной из местных радиостанций меньше чем за сутки активно зазывала жителей Краснодара и всего региона пойти на стадион. В качестве приманок использовались имена воспитанника «Краснодара», а ныне вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, звезды «Монако» Александра Головина, а также родившихся в Краснодарском крае братьев Антона и Алексея Миранчуков, которые сейчас играют в швейцарском «Сьоне» и «Атланте Юнайтед» из MLS. Из всех названных в расположение национальной команды приехал только последний!
Не самый благоприятный информационный фон с точки зрения новостей о сопернике и недостоверная реклама не могли не добавить негатива к отношению простых краснодарцев. Пара местных жителей, представившиеся как Алексей и Иван, сказали корреспонденту РИА Новости, что не собираются идти на стадион, назвав его «цирком», а участников предстоящей игры — «клоунами, на которых не хочется смотреть».
Также немаловажно, что в условиях санкций РФС вынужден приглашать сборные для участия в товарищеских матчах за свой счет. Недельный выезд делегации той или иной команды на матч в России — это кругленькая сумма. Речь может идти о 100 тысячах долларов или даже больших цифрах, если речь о соперниках более высокого уровня. Понятно, что даже при большом желании окупить проведение такой игры нереально.
Есть ли плюсы у матча с Брунеем?
Да. Самый очевидный — шанс обновить рекорд результативности в отдельно взятом матче. Нынешнее достижение — это 9:0 в матче со сборной Сан-Марино в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2020. Тогда пятью голами отметился Артем Дзюба, двумя — Федор Смолов, по разу отличились Федор Кудряшов и Антон Миранчук. Еще один мяч в свои ворота забил один из игроков команды-соперника.
Именно поэтому счет 10:0 звучал в дни перед матчем довольно часто. Так, полузащитник сборной России Иван Обляков подтвердил, что у команды есть мотивация одержать самую крупную победу в своей истории. «Есть мотивация одержать самую крупную победу. Если будет получаться, будем забивать. Тренер сказал: “Нужно выиграть и сделать это с как можно большим счетом”. Нужно забивать — моменты будут. Каждый из нас хочет забить и порадовать всех. Если мало забьем, будет много критики. Нужно, чтобы ее было как можно меньше. Все силы отдадим на поле», — говорил он за несколько дней до игры.
К слову, действующий сообладатель рекорда, сборная Сан-Марино — это последняя, 210-я команда в рейтинге ФИФА. Но к «европейским футбольным карликам» отношение снисходительное, а когда в товарищеской игре соперником оказывается сборная страны, которую многие с огромным трудом найдут на карте, некоторые болельщики и эксперты брезгливо воротят носы.
Понятно, что Бруней — это не предел мечтаний. Но у РФС перед каждой международной паузой ограничен список потенциальных соперников. Во время окон на игры сборных большинство других команд либо участвуют в отборочных турнирах к чемпионату мира, либо в Лиге наций, либо имеют ранее достигнутые договоренности о проведении игр с другими соперниками. Так и появляются все более и более экзотичные оппоненты.
Тезис, который почти три года повторяют футбольные функционеры, — «сборная должна жить». Именно ради этого и нужны такие игры. Тем более при своих болельщиках. В пятницу на трибунах стадиона «Краснодар» соберутся свыше 30 тысяч зрителей. Для них это праздник, поскольку в последний раз национальная команда играла в Краснодаре больше семи лет назад.
И еще, не стоит забывать о рейтинге ФИФА в отношении нашей сборной. Игра с Брунеем пойдет в зачет, а значит, у команды Валерия Карпина будет шанс подняться выше 34-й строчки. Учитывая это, важно напомнить, что выездной матч с входящими в топ-50 рейтинга ФИФА катарцами в прошлом сентябре оказался куда бесполезнее — та встреча в зачет не шла.
Автор: Андрей Михайлов