«В составе четверо военных и двое полицейских»: Бруней против банды Карпина

Именно поэтому счет 10:0 звучал в дни перед матчем довольно часто. Так, полузащитник сборной России Иван Обляков подтвердил, что у команды есть мотивация одержать самую крупную победу в своей истории. «Есть мотивация одержать самую крупную победу. Если будет получаться, будем забивать. Тренер сказал: “Нужно выиграть и сделать это с как можно большим счетом”. Нужно забивать — моменты будут. Каждый из нас хочет забить и порадовать всех. Если мало забьем, будет много критики. Нужно, чтобы ее было как можно меньше. Все силы отдадим на поле», — говорил он за несколько дней до игры.