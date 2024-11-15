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Президент Федерации футбола Брунея: Cборная России на одном уровне с Англией и Германией

Президент Федерации футбола Брунея Фейсал Юсофф заявил, что сборная России по уровню находится на одном уровне с командами Англии и Германии.

Источник: РИА "Новости"

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре.

Футбол
Товарищеские матчи 2024
15.11.2024, 19:00
Россия
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Бруней
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«Матч против такой большой команды — это отличная возможность для сборной Брунея! Это соперник топ-уровня! Сейчас ваша команда не участвует в чемпионатах мира и Европы, из-за чего она стала располагаться ниже в рейтинге ФИФА. А так она на одном уровне со сборными Англии или Германии.

Для нашей команды это новый опыт. Я сам играл за сборную, и у нас не было даже шанса сыграть с такой большой сборной, как Россия, или другими европейскими командами. Это честь! Хочу посмотреть, как наша команда сыграет с соперником такого уровня!» — заявил Юсофф, по словам которого на стадионе в Краснодаре сборная Брунея не останется без поддержки.

«Поддержать команду из Москвы приедут сотрудники нашего посольства. Их будет порядка 10 человек», — приводит слова главы Федерации футбола Брунея РИА Новости.

Россия
Бруней
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