Президент Федерации футбола Брунея: Cборная России на одном уровне с Англией и Германией

«Матч против такой большой команды — это отличная возможность для сборной Брунея! Это соперник топ-уровня! Сейчас ваша команда не участвует в чемпионатах мира и Европы, из-за чего она стала располагаться ниже в рейтинге ФИФА. А так она на одном уровне со сборными Англии или Германии.



Для нашей команды это новый опыт. Я сам играл за сборную, и у нас не было даже шанса сыграть с такой большой сборной, как Россия, или другими европейскими командами. Это честь! Хочу посмотреть, как наша команда сыграет с соперником такого уровня!» — заявил Юсофф, по словам которого на стадионе в Краснодаре сборная Брунея не останется без поддержки.