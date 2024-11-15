Самый богатый футболист мира — из сборной Брунея. Его состояние в разы больше, чем у Месси и Роналду

«Он был очень скромным парнем. Всегда вовремя приходил на тренировки, никогда не нарушал режим. Конечно, в раздевалке его подкалывали на тему богатства, ведь ему не нужен футбол для заработка. Но все понимали, что он невероятно любит играть и хочет стать сильным игроком. Фаик жил на базе вместе со всеми. Он прекрасно понимал, что если будет сорить деньгами, то это повлияет на его имидж», — вспоминал партнер брунейца по «Челси». Да, после «Арсенала» он побывал и там.