Колосков: Черчесов — сильный тренер и хороший человек. Слабые игроки — проблема федерации

«Очень сложно судить, не обладая всей информацией. Не знаю, как ему там работается, кто его приглашал, кто теперь будет руководить местным футболом. Тут надо знать, а фантазировать не хочется. Отмечу лишь, что Станислав Саламович — хороший, сильный тренер и человек. Но для сохранения работы этого недостаточно. Главное — результат, а его нет. Всё, что можно было сделать, он сделал. А если игроки там не особо высокого качества, это уже проблемы федерации. Меня не удивило, что он решился туда поехать. Возможно, могли быть и более привлекательные предложения. Но тренер должен работать», — приводит слова Колоскова «ВсеПроСпорт.ру».