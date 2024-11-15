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Колосков: Черчесов — сильный тренер и хороший человек. Слабые игроки — проблема федерации

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

Источник: Чемпионат.com

«Очень сложно судить, не обладая всей информацией. Не знаю, как ему там работается, кто его приглашал, кто теперь будет руководить местным футболом. Тут надо знать, а фантазировать не хочется. Отмечу лишь, что Станислав Саламович — хороший, сильный тренер и человек. Но для сохранения работы этого недостаточно. Главное — результат, а его нет. Всё, что можно было сделать, он сделал. А если игроки там не особо высокого качества, это уже проблемы федерации. Меня не удивило, что он решился туда поехать. Возможно, могли быть и более привлекательные предложения. Но тренер должен работать», — приводит слова Колоскова «ВсеПроСпорт.ру».

61-летний специалист был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана минувшим летом. За этот период казахстанская национальная команда под его руководством провела пять матчей в Лиге наций УЕФА. В этих встречах подопечные Черчесова четыре раза проиграли и один раз сыграли вничью. После пяти туров группового этапа Лиги наций сборная Казахстана набрала одно очко и располагается на четвёртой строчке в квартете 3 Лиги В.

Казахстан