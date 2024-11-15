Канчельскис: Зачем было так издеваться над Брунеем? Нашим не стыдно играть такие матчи?

«Все также считаю, что такие игры не нужны. Это просто смешно. Я говорил, что лучше бы стоило сыграть с топовой российской командой: с “Зенитом”, со “Спартаком”, ЦСКА или кем-то еще. Просто зачем было так издеваться над брунейцами? Как они приедут домой и в глаза будут своим семьям смотреть? Самим-то не стыдно играть такие матчи? Не матч, а бред какой-то», — сказал Канчельскис «СЭ».