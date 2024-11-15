Фарс в матче сборной России с Брунеем — забили уже на 1-й минуте, установили рекорд и оформили 11 голов

Конечно, Россия сделала то, что должна была — крупно победила, побила рекорд, порадовала 26 тысяч болельщиков. Но вот игра команды Карпина вряд ли порадовала как самого тренера, так и многих поклонников. Более того, многих вряд ли устроил и счет — далеко не все считают, что в играх с такими командами есть смысл. В любом случае, ни радость, ни печаль не имеют смысла — этот матч уже история, которую будем вспоминать еще долго. А пока впереди Сирия — такой крупной победы там не ожидается, а вот в лучшее качество игры будем верить.