Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рекорд? И дальше что? Ни о чём». Огненный Карпин после матча России с Брунеем

Главный тренер оценил крупнейшую победу в истории сборной, рассказал о встрече с Галицким и затронул следующий матч.

31

Сборная России пригласила в Краснодар Бруней и стёрла его в порошок: отличилась 11 раз и обновила личный рекорд как по разнице в счёте, так и по количеству забитых голов. Валерий Карпин, впрочем, не слишком впечатлён. Также он рассказал о капитанской повязке Черникова, о встрече с Галицким и о том, почему не выпустил на поле Алексея Миранчука.

— Довольны рекордом?

— Глобально — да. После такого счёта было бы глупо говорить нет. Два момента не понравились: один раз не пошли в прессинг, а второй раз пошли, но не так, как нужно. Остальное не так важно. Если такой счёт, то остальное нет смысла анализировать.

— Рекорд получилось поставить без Дзюбы.

— Получилось — окей. Не получилось бы — тоже. Было бы 8:0 — ничего страшного. Счёт? Приятно, но не более. Рекорд? И дальше что? Ни о чём.

— Удовлетворены игрой?

— Перед игрой говорил, что результат не так важен. Важно отношение, независимо от силы соперника. Ребята порадовали отношением. Поэтому и результат такой, наверное. С Сирией будет абсолютно другой состав. Дай бог, землетрясения или чего-то ещё не случится. Надо будет намного больше обороняться. Требования в обороне и атаке абсолютно разные.

— Как отнеслись к тому, что на поле выбежал болельщик?

— Никак. Не надо это комментировать. Не надо их рекламировать, как все говорят. Без комментариев.

— Миранчук столько летел, но даже не вышел.

— Потому что выйдет в старте в Волгограде. Ему нужно было прилететь, адаптироваться к другому часовому поясу.

— Почему Агкацев появился только во втором тайме?

— По Агкацеву было запланировано, что он выйдет во втором тайме. Мы так планировали.

— Черников — капитан? Вы что-то такое о нём знаете?

— Я чего-то такого не знаю. Только то, что и вы. Тем более матч проходил в Краснодаре. Хотелось таким образом порадовать и клуб, и сам город. 27 тысяч человек пришло. Ещё пять не доехали, видимо, спасибо за приём. Народ ходит именно на сборную России, что радует.

— Где вы нашли Галицкого, как его встретили?

— Нашёл его в японском ресторане. Пообедали, поговорили обо всём: 95% о футболе, само собой.

— Сборной России нужно играть в регионах? Не хотите привезти команду в Ростов-на-Дону? А то Волгоград будет уже во второй раз.

— Не знаю, нужно ли, но можно точно. Открою тайну: Ростов тоже рассматривался, но тогда уже договорились сыграть в Волгограде. Логистику проверили — можно и в Ростове матч провести.

— Кто-то из Брунея мог бы играть в РПЛ?

— Честно, не могу оценить.

— А если бы Агкацеву всё-таки забили с центра поля?

— Раз в год и палка стреляет.

— После бана России было много разговоров об уходе в Азию. Решение остаться, получается, верное?

— Я бы не отталкивался от этой игры. Там есть Иран, Япония, Корея… Когда мы летели во Вьетнам, вот там было тяжеловато. Выдёргивать игроков и там акклиматизироваться ко времени и погоде тяжеловато и просто так, а с таким перелётом — совсем тяжело.

— В Волгоград все полетят?

— Нет смысла везти всех. Завтра или послезавтра узнаете, кто не полетит.

— Как настраивать футболистов после 11:0?

— Вы думаете, что футболисты тупые? Что будут ходить королями? Получилось так выиграть — ну окей. Вышли в старте одни, теперь будут другие. Им-то что радоваться?

Георгий Илющенко, Григорий Телингатер

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
80356
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь