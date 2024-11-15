«Рекорд? И дальше что? Ни о чём». Огненный Карпин после матча России с Брунеем

Сборная России пригласила в Краснодар Бруней и стёрла его в порошок: отличилась 11 раз и обновила личный рекорд как по разнице в счёте, так и по количеству забитых голов. Валерий Карпин, впрочем, не слишком впечатлён. Также он рассказал о капитанской повязке Черникова, о встрече с Галицким и о том, почему не выпустил на поле Алексея Миранчука.