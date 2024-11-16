Сборная Сирии сыграет против команды России без семи основных футболистов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная Сирии по футболу проведет товарищеский матч с командой России без семи игроков основы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Сирии.
Матч сборных России и Сирии пройдет на «Волгоград-Арене» 19 ноября и начнется в 19:30 мск.
«Город прекрасен, несмотря на холодную погоду, и прием хороший, но приехали не все основные игроки, — сообщили в пресс-службе. — В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы. Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве».
Игра сборных России и Сирии пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, команда Сирии располагается на 93-й строчке. В 1988 году сборная СССР в Дамаске обыграла соперников из Сирии со счетом 2:0.