Сборная Сирии сыграет против команды России без семи основных футболистов

«Город прекрасен, несмотря на холодную погоду, и прием хороший, но приехали не все основные игроки, — сообщили в пресс-службе. — В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы. Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве».