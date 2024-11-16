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Сборная Сирии сыграет против команды России без семи основных футболистов

Встреча пройдет 19 ноября в Волгограде.

Источник: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная Сирии по футболу проведет товарищеский матч с командой России без семи игроков основы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Сирии.

Матч сборных России и Сирии пройдет на «Волгоград-Арене» 19 ноября и начнется в 19:30 мск.

Футбол
Товарищеские матчи 2024
19.11.2024, 19:30
Россия
-
Сирия
-

«Город прекрасен, несмотря на холодную погоду, и прием хороший, но приехали не все основные игроки, — сообщили в пресс-службе. — В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы. Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве».

Игра сборных России и Сирии пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, команда Сирии располагается на 93-й строчке. В 1988 году сборная СССР в Дамаске обыграла соперников из Сирии со счетом 2:0.

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Сирия
Товарищеские матчи: календарь