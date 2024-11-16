Матч с Брунеем был хорош! Ищем плюсы

3. Интрига в матче тоже нашлась. Только она заключалась не в том, выиграет ли твоя команда, как это бывает обычно, а победит ли с разницей в десять мячей, поставит ли рекорд. В этом тоже был свой интерес — успеют или нет. Так я в детстве играл с отцом в шахматы — для уравнивания сил он начинал партию без ферзя, чуть позже — ладьи, и шла примерно равная борьба. Вот и Россия словно дала Брунею фору в десять голов и было любопытно — отыграет ли.