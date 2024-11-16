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Матч с Брунеем был хорош! Ищем плюсы

Нашли целых шесть.

30
Футбол
Товарищеские матчи 2024
15.11.2024, 19:00
Россия
11
Бруней
0

Это был, конечно, своеобразный опыт для нашей сборной — встреча с таким слабым соперником, как Бруней. Рекорд на самый крупный счет в истории России установлен, 11:0 — уже достаточно говорит об уровне сопротивления. Многие болельщики и специалисты плюются — мол, не футбол, а клоунада и позор.

Я и сам по-прежнему считаю, что матчи сборной с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром» были бы куда интереснее. Но с минусами и так все очевидно, давайте в противовес искать плюсы. Для чего-то ведь эта игра проводилась?

1. Краснодар наконец-то увидел международный матч сборной России. Впервые с 2017 года. На роскошную арену имени Галицкого пришло под тридцать тысяч. Камеры выхватывали на трибунах множество счастливых лиц. И пусть соперник слабый — это не мешало болельщикам радоваться забитым голам и получать удовольствие от пятничного вечера. Плюс? Плюс.

Источник: Спорт-Экспресс

2. Хорошим настроением зарядились и футболисты, игравшие с улыбками. Забивать за сборную приятно в том числе и Брунею.

Источник: Спорт-Экспресс

3. Интрига в матче тоже нашлась. Только она заключалась не в том, выиграет ли твоя команда, как это бывает обычно, а победит ли с разницей в десять мячей, поставит ли рекорд. В этом тоже был свой интерес — успеют или нет. Так я в детстве играл с отцом в шахматы — для уравнивания сил он начинал партию без ферзя, чуть позже — ладьи, и шла примерно равная борьба. Вот и Россия словно дала Брунею фору в десять голов и было любопытно — отыграет ли.

Источник: Спорт-Экспресс

4. Рейтинг ФИФА все еще считают. Когда-то Россию вернут на международную арену, очки пригодятся для попадания в более высокую корзину при жеребьевке.

Источник: Спорт-Экспресс

5. У сборной и федерации есть спонсоры, перед ними есть обязательства. Индустрия продолжает работать, РФС зарабатывает, и это тоже важно.

Источник: Спорт-Экспресс

6. Встречи с клубами были бы интереснее со спортивной точки зрения, но все же международные матчи — немного другое. Валерий Карпин вообще считает, что принципиально иное, и только такие может проводить сборная. Она живет, Россия продолжает быть в календаре событий, давая ответ изоляционным настроениям. Да и о Брунее сколько нового мы узнали за эти дни.

Понятно, что РФС в сложнейших условиях по поиску соперников, найти достойного оппонента почти невозможно, когда у большинства сборных идут официальные матчи. Но все же хочется, чтобы опыт игры с Брунеем остался экзотикой. Попробовали, посмеялись, поискали плюсы, но дальше, будем надеяться, встречи будут что-то нам давать и со спортивной точки зрения.

Автор: Константин Алексеев

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь